Алексей Текслер поделился мнением о здравоохранении в Челябинской области

Статью об этом глава региона выложил на своей странице в «ВКонтакте».

Сегодня, 30 июля, Алексей Текслер опубликовал статью, в которой он поделился своими впечатлениями от сферы здравоохранения региона.

Статья начинается с обращения к депутатам Законодательного Собрания, в котором Алексей Текслер поручил им остановить непродуманную оптимизацию медицинских учреждений в области. Однако, как показали недавние поездки главы региона по районам, выяснилось, что ситуация не сильно изменилась.

«Я встречаюсь с людьми. И в их глазах картина выглядит иначе. “Трудно стало попасть к врачу-специалисту”, “больница давно требует ремонта”, “в селе нет даже фельдшера”, “ездим с анализами за 30 километров”... Это не просто эмоции. За каждой фразой - боль и без того страдающего человека. От неё невозможно закрыться», — заявил глава региона.

Алексей Текслер поручил остановить все проекты, которые могут привести к сокращению медицинских учреждений. Также глава региона был неприятно удивлен тем, что в 2018 году за счёт областного бюджета должны были быть построены 30 ФАПов, но появилось только два. Из-за этого глава региона взял работы по установке фельдшерско-акушерских пунктов на свой личный контроль.

«До конца текущего года поручил ввести в строй 24 пункта. Ещё 100 будет построено до 2024 года. Там, где нельзя организовать стационарный пункт оказания медпомощи, появятся передвижные», — рассказал Алексей Текслер.

Также в этом году было принято решение по реконструкции лечебного корпуса областного противотуберкулёзного диспансера и детской городской больницы в Магнитогорске. Будут обновлены больницы в Южноуральске и Кунашаке. А в Металлургическом районе Челябинска построят новую поликлинику.

«Предъявляя к профессии медика высокие требования, мы не должны забывать, что врач - это тоже живой человек, а не просто белый халат. Он живёт в том же мире, где есть инфляция, плата за услуги ЖКХ, ипотека. Недопустимо, чтобы в результате каких-то бухгалтерских манипуляций его зарплата сокращалась. Этот вопрос - на моём постоянном контроле», — заявил глава региона.

Алексей Текслер также лично изучил проблемы самих работников медицины. В частности, во время сегодняшнего заседания Совета муниципальных образований было принято решение усовершенствовать нерезультативные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Дал поручение до 1 сентября разработать областную программу, по которой молодые специалисты и врачи дефицитных специальностей будут обеспечены жильём. Будем поощрять профессионалов так, как того требует время. Например, отработал 5 лет в глубинке - имеешь право на получение квартиры в Челябинске», — пишет в статье Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал, что для обязательной диспансеризации пожилых сельских жителей будет закуплено 28 единиц комфортабельного автотранспорта. Кроме того, сами врачи смогут выезжать в составе специальных бригад в отдаленные деревни.

Для улучшения проблем с медицинскими кадрами в области минздраву и Челябинской медицинской академии было поручено разработать план подготовки медиков для региона. Алексей Текслер попросил учитывать динамику ситуации на рынке труда и потребности медучреждений в специалистах на многолетнюю перспективу.

В заключение статьи глава региона напомнил, что средняя продолжительность жизни в Челябинской области на данный момент почти на год меньше, чем в среднем по стране. Поэтому именно повышение качества сферы здравоохранения в области Алексей Текслер ставит в приоритет в своей работе.