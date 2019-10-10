Астма у школьников Челябинской области встречается чаще, чем в других регионах

Соответствующие исследования провели специалисты Союза педиатров России.

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Союз педиатров России провел исследование, объектом изучения которого стало здоровье школьников. Выборка была сделана так, чтобы изучить несколько возрастных групп детей, из разных регионов Российской Федерации. Подробнее о том, как проводили исследование, рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, председатель исполкома Союза педиатров России, президент Европейской педиатрической ассоциации, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

«Исследование было поддержано финансово правительством РФ, в каждом из округов был выбран пилотный регион, в УрФО была выбрана Челябинская область. Были обследованы случайно отобранные школы: по 150 детей 11-15 лет. Для того, чтобы понять, как обстоят дела в Челябинской области, как это соотносится с состоянием здоровья детей, проживающих на других территориях РФ», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Лейла Намазова-Баранова.

Новые данные позволят актуализировать информацию в атласе региональной заболеваемости детей. В Челябинской области, как и во всех регионах, есть заболевания, характерные территории проживания.

«В Челябинской области астма, как и другие заболевания органов дыхания, встречаются чаще, чем в других регионах. Возможно, это связано с макроокружением, с промышленной ситуацией в регионе. Об этом должно подумать руководство области. Мы можем констатировать это как одну из проблем, имеющих региональное проявление», — подчеркнула Лейла Намазова-Баранова.

Для того, чтобы предотвратить болезни у школьников, необходимо руководствоваться концепцией «1000 дней программирования здоровья». Основываясь на ней, нужно помнить, что первые 1000 дней жизни ребенка, начиная с 9 месяцев внутриутробной жизни, являются самыми важными.

«Первые 9 месяцев и 2 года после рождения являются тем окном, когда закладывается программа здоровья человека на всю оставшуюся жизнь. То, как мама перенесла беременность и как проходят первые два года, накладывают неизгладимый отпечаток на здоровье ребенка. Большое влияние оказывает и подготовка к самой беременности, чем моложе и здоровее родители, тем будет здоровее ребенок», — рассказала Лейла Намазова-Баранова.

Чтобы сохранить здоровье школьников, по мнению членов Союза педиатров России, необходимо возобновить профилактические меры, которые ранее активно внедряли образовательные учреждения.

К тому же, педагоги в образовательных учреждениях должны с малого возраста рассказывать детям о ценности жизни и о том, как важно сохранять свое здоровье.

«Министрами просвещения и здравоохранения РФ достигнута договоренность о создании новых программ подготовки учителей, которые должны нести эту информацию о здоровом образе жизни малышам, начиная с детского сада», — подчеркнула Лейла Намазова-Баранова.

Немаловажным фактором для формирования здоровья является вакцинация.

Как отметила Лейла Намазова-Баранова, на данный момент в Челябинской области сложилась уникальная ситуация, когда педиатрическое сообщество очень активно, а представители министерства здравоохранения и исполнительной власти готовы поддерживать новые проекты и инициативы, которые позволят улучшить общую картину о состоянии здоровья школьников.