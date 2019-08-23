В Челябинской области приоритетной задачей остается развитие медобслуживания

В населнных пунктах региона появятся 24 ФАПа.

На Южном Урале приоритетной задачей остается развитие первичной медико-санитарной помощи в сельской местности. За последние несколько лет в регионе был закрыт 21 фельдшерско-акушерский пункт, многие из существующих не функционируют из-за отсутствия врачей и фельдшеров.

Доклад о том, каким образом планируют изменить ситуацию, на заседании правительства Челябинской области рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

«До конца 2023 года в Челябинской области планируется внедрить механизмы бережливого производства во все поликлиники. До конца 2024 года обеспечить медицинскую эвакуацию не менее 1500 человек санитарной эвакуацией. К 2020-2021 году планируется создать единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Обеспечить к 2024 году ежегодный охват профилактическими мероприятиями не менее 70% жителей Челябинской области. Главное, что сегодня назрели управленческие решения по изменению подходов к медико-санитарной помощи с учетом растущих ожиданий населения», — прокомментировала заместитель губернатора Ирина Гехт.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что оказание медицинской помощи для населения области — приоритет, которым правительство займется в первую очередь.

«Завершив работу над областной программой по привлечению дополнительной возможности по врачам и фельдшерам, мы наполним наши больницы врачами, а ФАПы фельдшерами. Поручение, которое было дано президентом о создании региональной программы по модернизации оказания первичной медицинской помощи, мы уже начали реализовывать, такая программа формируется. Эту работу мы начали несколько месяцев назад, завершим ее в ближайшее время. Этот вопрос будет находиться в фокусе внимания федерального и областного правительства», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, что в Челябинской области будут построены ФАПы в 24 населенных пунктах, в 13 из которых ранее не было медицинских учреждений. Ведется работа по монтажу этих сооружений, а также по оборудованию уже имеющихся ФАПов оборудованием и компьютерами с выходом в интернет.