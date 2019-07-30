Алексей Текслер провёл заседание Совета муниципальных образований

Встреча проходит в Сосновском районе Челябинской области.

Сегодня, 30 июля, проходит седьмой съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области». По инициативе главы региона, все главы сельских территорий теперь являются активными участниками развития области.

В рамках заседания было организованно четыре стратегических сессии, посвященные социальной проблематике, инфраструктуре, созданию комфортной среды и экономической политике. Особое внимание в формировании программы, которая будет действовать следующие 5 лет, будет отдано запросам сельских территорий

Так, согласно планам по здравоохранению в области уже к концу этого года будет открыто 24 ФАПа, а также будут улучшены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того, в регионе откроются две школы на 2000 мест и несколько детских садов, которые обеспечат 2840 новых дошкольных мест. В следующем году также будет запущена программа поддержки «Земский учитель», участники которой смогут получать дополнительные средства от правительства области за работу в поселках. Также планируется значительное увеличение бюджета дорожного фонда, расходов на газификацию и благоустройства.

«В 2019 году муниципалитетам предусмотрено больше половины региональных средств, то есть 97,5 миллиардов рублей. По итогам августа еще полмиллиарда рублей будут направлены на сбалансированность местных бюджетов. Особое внимание нам следует отдавать изменению отношения к бюджетным деньгам и собственной проектной эффективности. За каждым рублем стоит труд южноуральцев, который нужно уважать», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона анонсировал перенос индексации заработных плат муниципальных служащих с начала октября на первое сентября.