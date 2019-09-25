Открытая детская реанимация появится в Челябинске

Горздрав рассказал о запланированных проектах.

Послушать 00:00

В Челябинске состоялось заседание городского проектного комитета, которое провела временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

Начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова рассказала о том, какая работа уже была проделана для оптимизации оказания медицинской помощи и какие задачи еще предстоит решить.

«Почти на 100 миллионов рублей поставлено детского оборудования. Создан консультативно-диагностический центр мониторинга для детей, перенесших критические состояния. Во всех детских поликлиниках открылись кабинеты отделения неотложной медицинской помощи, построили поликлинику на Академика Сахарова, что позволило приблизить оказание медицинской первичной помощи для микрорайона „Тополиная аллея“, построен переход в первой городской клинической больнице, открыто отделение паллиативной помощи детям, развивается стоматология», — рассказала Наталья Горлова.

Также она отметила, что, несмотря на большие изменения в лучшую сторону, практически все медицинские учреждения города нуждаются в ремонтных работах.

«У нас есть не просто четкое понимание в отношении помещений и зданий, у нас есть жизненно необходимые моменты, которые сопряжены с предписаниями Роспотребнадзора, Пожнадзора и других ведомств. У нас даже просчитаны эти вещи: сколько нам потребуется средств, чтобы привести к идеальному состоянию помещения. На сегодняшний день только готовой проектно-сметной документации на 270 миллионов, а вообще на проведение ремонтных работ нам требуется порядка 700 миллионов рублей», — подчеркнула Наталья Горлова.

В ближайшее время в Челябинске планируют реализовать и новые масштабные проекты.

«Мы запланировали одним из первых реализовать проект открытой реанимации, пилотом выбрана Городская клиническая больница № 9, детская реанимация. Сейчас там за счет бюджета города проводятся масштабные ремонты, но потребуется еще оснащение дополнительным оборудованием», — рассказала в своем докладе Наталья Горлова.

Также в Челябинске планируют возрождение забытого проекта по привлечению в медицинские учреждения города молодых специалистов.