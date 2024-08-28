В Челябинске начали заселять межвузовский кампус

Строители сдали две первые гостиницы на 336 мест

Первые жильцы начали заселяться в межвузовский кампус мирового уровня, который строят в Челябинске. Уже в ближайшее время сюда заедут более 300 человек — это студенты семи местных вузов: ЮУрГУ, ЧелГУ, педагогического, медицинского и агроуниверситета, МГТУ имени Носова и МИДиС.

К сентябрю строители сдают первую очередь кампуса: две гостиницы для студентов.

От студенческих общежитий они отличаются высоким уровнем сервиса. В блоках и комнатах есть все необходимое для комфортной жизни, а студенты будут избавлены от элементарных бытовых хлопот: персонал кампуса будет проводить уборку комнат по расписанию и даже раз в две недели менять постельное белье и полотенца. Стоимость проживания в кампусе — 8 600 рублей за месяц.

Иван Захаров приехал в Челябинск аж из Карелии. Парень будет учиться в ЮУрГУ по направлению «машиностроение». Для заселения первокурсник выбрал одноместный номер. В нем уже вся необходимая мебель: кровать, рабочий стол, полки для книг и шкаф для одежды, прямо в номере — совмещенный санузел и холодильник. Готовить пищу Иван сможет за стенкой — на общей для блока кухне и здесь же принимать пищу за большим кухонным столом.

Юлия Мельничук поступила в Высшую школу экономики ЮУрГУ. Девушка родом из Магнитогорска и поначалу собиралась в Челябинске жить на съемной квартире. Однако вместе с процентом за работу риелтора девушку попросили заплатить за «однушку» 40 тысяч рублей. Пришлось искать другие варианты. Так Юлия и узнала про кампус.

«Я решила выбрать двухместный номер. Буду делить его с однокурсницей. Я надеюсь, что подружусь с жильцами нашего блока. И из нас получится дружная команда», — говорит девушка.

Анатолий и Ольга Маршалец живут в Златоусте. В Челябинск пара привезла дочь. Ангелина тоже первокурсница ЮУрГУ, будущий химик-технолог.

«Вариант со съемным жильем мы отмели сразу: даже за комнату в Челябинске просят не меньше 17 тысяч рублей. Это дорого. Думали, что пристроим дочь в общежитие — стоимость проживания за год там всего 11 700 рублей. Но условия там гораздо скромнее: туалет и душ на этаже, комнату нужно заново ремонтировать, даже пол облезлый. И в итоге остановились на кампусе и ничуть не жалеем. О таких условиях в своей юности мы не могли и мечтать», — говорит Анатолий.

Интерьеры обеих гостиниц оформлены в стиле лофт. Комнаты небольшие, но вмещают самое необходимое. Различаются только цветом и формой кухни. На этаже есть одноместные комнаты и двухместные. Также есть комнаты для маломобильных граждан — здесь шире мебель и много разных приспособлений, которые делают среду доступной.

Всего в челябинском кампусе будет восемь гостиниц: шесть семиэтажных и две гостиницы высотой в 16 этажей. В них смогут жить 3400 человек. Одну гостиницу отдадут преподавателям и аспирантам, она будет работать по стандартам отелей «две звезды».

Внутри гостиниц и во дворе уже установлены более ста видеокамер. Изображение с них выводится на большие экраны в центре безопасности. За всем происходящим на территории постоянно следят несколько операторов службы охраны.

«При заселении каждый жилец получает электромагнитный ключ, который открывает двери в гостиницу, а также в блок и в комнату, где живет человек. Попасть в чужие комнаты и блоки никто не сможет», — рассказал директор по безопасности Челябинской концессионной компании Денис Малышев.

В каждой гостинице также есть прачечная, коворкинг и комната отдыха с большим телевизором.

Скоро откроются кофейня и аптека. Через месяц под окнами кампуса сдадут физкультурно-оздоровительный комплекс, в будущем здесь появятся амфитеатр и бассейн, а уже в 2026 году строители сдадут учебно-научный центр и большой конференц-зал.

«Мы уже подписали соглашение с ведущими предприятиями, компаниями, бизнесом. В кампусе будут работать несколько десятков современных лабораторий, а на их базе — формироваться исследовательский и научный костяк нашего кампуса, который, по большому счету, будет являться новым современным университетом. Через несколько лет здесь появится город будущего, где команды исследователей будут совершать прорывные открытия и укреплять наш технологический суверенитет, развивать экономику и укреплять оборонную мощь страны», — заметил Алексей Текслер.

Открытие двух первых гостиниц губернатор назвал историческим событием для Челябинской области. Алексей Текслер поблагодарил министерство образования РФ, строителей и банк ВТБ, который выступает заказчиком кампуса, а также проводит работу по содержанию объекта. Представителям вузов вручили символические ключи.

«Челябинск является одним из пионеров в строительстве кампусов. По темпам реализации также практически первые, ни один срок не был нарушен. И у нас есть четкая уверенность, что в 2026 году весь кампус уже будет завершен. Могу сказать, что все, что вы увидите сегодня и потом, когда будут открываться новые объекты, это такая очень большая, очень сложная работа Алексея Леонидовича и его команды»,— заявил на торжественной церемонии заместитель главы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.

На мероприятии также присутствовал член правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук. Он отметил важность развития проектов в образовательной сфере.

«Проект строительства Челябинского кампуса — это не только комфорт для будущих кадров, но и создание новых рабочих мест, развитие технологического потенциала. Это также пример того, что концессия в социальной сфере не только возможна, но и нужна. Привлечение частных инвесторов позволяет строить и оборудовать объекты мирового класса», — подчеркнул Виталий Сергейчук.

Напомним, полностью кампус должен быть сдан в 2026 году.