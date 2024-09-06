В челябинском кампусе создадут оранжерею тропических орхидей

В 2026 году сюда будут водить экскурсии

Специалисты ботанического сада ЧелГУ собирают уникальную коллекцию тропических орхидей для межвузовского кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба вуза.

Оранжерея будет открыта в учебно-научном корпусе кампуса, который планируют сдавать одним из последних — в 2026 году. А пока биологи формируют цветочную коллекцию. В эти дни они высаживают в грунт более 100 видов тропических орхидей, приобретенных на деньги вуза и благотворителей. Часть из них были куплены в частной оранжерее коллекционера Владимира Маркина.

«Тропические растения семейства орхидные — редкие для культивирования виды. Они произрастают в тропических влажных лесах, куда не так просто добраться. Многие виды уже нельзя встретить в дикой природе, а только в ботанических садах и частных коллекциях», — отметила директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Ученый пообещала, что после открытия оранжереи там будут проводить экскурсии. Посетители ботанического сада смогут воочию оценить уникальность коллекции.

В фойе первого этажа учебно-научного корпуса также создадут атриум для тропических и субтропических растений. Здесь появятся застекленные помещения-модули с регулируемым микроклиматом и дополнительным освещением — горожане смогут разглядывать экзотические растения через стекло и внутри таких модулей.

Напомним, федеральный проект «Создание сети современных кампусов» является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.