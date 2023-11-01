Алексей Текслер отметил большой потенциал Златоуста

Губернатор отметил, что муниципалитету продолжат оказывать всестороннюю поддержку

Алексей Текслер подвел итоги сегодняшней рабочей поездки в Златоуст. По его словам, за четыре последних года в городе произошло много изменений в лучшую сторону, и они продолжаются. Глава региона, в частности, анонсировал развитие городских дорог и общественного транспорта, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор отметил, что базой для развития социальной сферы и инфраструктуры любого города является экономика.

«Сегодня много обсуждали вопросы экономики, в том числе развитие предприятий. В целом мы видим даже по росту налогов, в Златоусте промышленность, как и везде, активно развивается, набирает обороты, работая на оборонку, на машиностроение. Есть серьезные проекты развития, которые будем реализовывать», — подчеркнул губернатор.

По его словам, происходящие в городе перемены видны невооруженным глазом.

«Я даже не буду сравнивать. Ситуация меняется. Продолжим уделять городу максимум внимания, потому что потенциал у него очень большой», — подытожил Алексей Текслер.

Напомним, что сегодня в Златоусте губернатор принял участие в торжественной церемонии запуска блочной котельной мощностью 70 МВт. Этот объект позволит городу окончательно уйти от неэффективной котельной АО «ЗЭМЗ» и повысит качество жизни более чем 22 тысяч человек.

Также глава региона побывал в городской больнице № 1. После этого визита он дал поручение в течение месяца разработать комплексную программу развития местного здравоохранения.

После знакомства с ходом работ по капитальному ремонту дома № 8 по улице Карла Маркса Алексей Текслер поручил украсить исторические здания города подсветкой после их реконструкции.

Также он побывал в ДК «Металлург», который в прошлом году перешел в муниципальную собственность. У властей большие планы по развитию учреждения. Например, в бывшем танцевальном зале хотят проводить художественные выставки. Губернатор дал задание областному Минкульту помочь дворцу с экспонатами.

Автор: Ольга Бороденок