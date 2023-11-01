В Златоусте разработают комплексную программу развития здравоохранения

Алексей Текслер дал месяц на то, чтобы продумать документ

В течение ноября власти Златоуста должны подготовить комплексную программу развития местного здравоохранения. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам рабочего визита в городскую больницу № 1 и родильный дом ЗГО, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона провел совещание на эту тему с руководством областного Минздрава, представителями городского здравоохранения и главой города.

«Самое большое количество жалоб, которые я получаю от жителей Златоуста, связано именно с этой сферой: состояние больниц, нехватка врачей и так далее. Договорились о следующем: в течение месяца будет разработана комплексная программа развития здравоохранения городского округа. Понятно, что основная наша большая задача — завершить проектирование новой больницы, тут мы будем просить помощи федерального центра, и это займет время. Но существующие проблемы надо решать сейчас. Так вот, комплексная программа будет предусматривать ремонт действующих зданий, решать кадровую проблему — а по обеспеченности врачами Златоуст у нас в конце всего регионального рейтинга. Надо создавать условия работы — это сегодня принципиально важно для молодых специалистов», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Также комплексная программа, по его словам, будет включать такие направления, как обеспечение медучреждений оборудованием и повышение квалификации специалистов.

Автор: Ольга Бороденок