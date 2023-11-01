Исторические здания в Златоусте после реконструкции украсят подсветкой

Эстетическое задание городским властям дал губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 1 ноября, губернатор Алексей Текслер работает в Златоусте. В первой половине дня глава региона побывал в городской больнице, а также осмотрел дом № 8 на улице Карла Маркса, который ремонтируют по городской пятилетней программе реконструкции исторических зданий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

О ходе работ рассказал представитель регоператора по капремонту в Златоусте Дамир Галекбаров:

«Работы сложные, нестандартные, состояние домов оставляет желать лучшего. По фасадам: полностью демонтируется штукатурный слой, до кирпичной кладки, восстанавливаются швы — они все были практически пустые. Местами пришлось восстанавливать шлакоблок и кирпич, в стадии завершения — ремонт крыши. Восстанавливается архитектурный элемент — башня на крыше».

Глава региона обратил внимание на необходимость обеспечить бережное сохранение архитектурных элементов и первоначального цветового решения.

«Это объекты культурного наследия. Соответственно, цвета нужно подобрать. Также даю поручение обдумать решение по архитектурной подсветке реконструируемых зданий — важно все сделать красиво», — сказал Алексей Текслер.