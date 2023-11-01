В Златоусте будут выставлять картины из челябинских запасников

В главном городском ДК собираются открыть выставочный зал

В ходе рабочей поездки в Златоуст глава региона побывал в ДК «Металлург», который в прошлом году перешел в муниципальную собственность. У города большие планы по развитию учреждения. Так, в бывшем танцевальном зале площадью больше 1000 «квадратов» хотят проводить художественные выставки. Алексей Текслер пообещал помочь с экспонатами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Знаю, что выставляется у нас не более 30% от имеющихся художественных ценностей, остальное хранится в запасниках. Значит, можно организовать своего рода шефскую помощь, привезти, показать шедевры жителям Златоуста. Благо нам есть что показывать», — обратился глава региона к министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину.

Кроме того, в пустующем ныне театральном дворике планируется вновь установить сценическую площадку, кресла для зрителей, а также, возможно, смонтировать кровлю.

«Ожидается, что после ремонта здесь можно будет проводить мероприятия не менее чем для сотни человек», — говорят представители учреждения.

Автор: Ольга Бороденок