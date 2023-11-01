Алексей Текслер открыл в Златоусте новую центральную котельную

Церемония состоялась в рамках XII Петербургского международного газового форума

В ходе сегодняшней рабочей поездки в Златоуст губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественной церемонии запуска блочной котельной мощностью 70 МВт. Это ключевой для города объект, который позволит окончательно уйти от неэффективной заводской котельной АО «ЗЭМЗ» и улучшит качество жизни более чем 22 тысяч человек. По видеосвязи к мероприятию присоединились участники XII Петербургского международного газового форума, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новая котельная — последняя из трех (и самая мощная), которые начали строить в Златоусте почти три года назад, чтобы исключить зависимость города от метзавода. К отопительному сезону 2022—2023 гг. были введены в эксплуатацию две котельные — 7 и 17 МВт. На сегодняшний день они позволили сэкономить 5,5 млн кубометров газа для обеспечения теплом того же количества потребителей.

Строительство последней котельной началось в августе прошлого года. Ожидается, что после запуска она позволит ежегодно экономить 10 млн кубометров газа за счет более совершенного оборудования. Одновременно были возведены четыре новых центральных тепловых пункта. Вместе с котельной 70 МВт они будут отапливать 109 многоквартирных домов и 50 учреждений социальной сферы.

Алексей Текслер отметил, что реализация этого проекта стала возможна благодаря взаимодействию и четкой работе с «Газпромом», который построил для генерирующего объекта распределительный газопровод, перемычку, газорегуляторный пункт и другую инфраструктуру.

«Кстати, эти газопроводы позволят догазифицировать в Златоусте более 2 тысяч домовладений. Так что это комплексное решение: и тепло, и догазификация», — подчеркнул губернатор.

Валентина Матвиенко в режиме телемоста сообщила, что сегодня вместе со Златоустом также будут подключены к газу котельные мужского монастыря в Мордовии и национального природного парка в Карачаево-Черкесии.

«Программа социальной газификации позволила на сегодняшний день повести газовые сети к границам 750 тысяч участков по всей стране, полностью газифицировать почти 400 тысяч домовладений. Сегодня мы делаем очередной шаг в реализации этой программы, но впереди, конечно, еще очень много работы»,— отметила Матвиенко.