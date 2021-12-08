Алексей Текслер отчитал чиновников за холодную школу в Варне

В морозы дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде

Педагоги и школьники из села Варна попросили главу региона решить проблему с ремонтом местной гимназии. Это единственная школа в России с подобным статусом. Но уникальность учебного заведения не спасла его от коммунальных проблем: потолки протекают, из окон дует — и порой дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.

«Первое, на что я обращаю внимание областного Минобра и муниципалитета: если дети сидят на уроках в верхней одежде, значит, вы недорабатываете, коллеги!» — отчитал чиновников Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что в России запущена масштабная программа капитальных ремонтов в школах. В рамках этой программы Челябинская область планирует отремонтировать 41 объект. По 17 школам, в том числе по школе в Варне, уже составлена проектно-сметная документация.

«Коллеги, я требую серьезного анализа в этой части. Конечно, мы поможем. Нужно все школы, которые требуют капитального ремонта, отремонтировать. И министерство строительства прошу подключиться. Доклад, насколько эта проблема распространена, жду в течение недели», — заявил Текслер.

Также Алексей Текслер прокомментировал ход ремонта общеобразовательной школы в Айлино. Из-за проблем с подрядчиком здесь отстают от утвержденного графика ремонтных работ. Сейчас школа стоит без крыши, а детей возят учиться в соседний поселок.

«Меня проблемы с подрядчиком не интересуют. Обращаюсь к главе муниципалитета и к министерству строительства — мы сроки менять не будем. Сделайте все, чтобы дети 1 сентября пошли в школу», — отрезал Текслер.

Также глава региона анонсировал строительство новых школ в челябинских микрорайонах Чурилово и Ньютон.

В ноябре в Челябинске завершили строительство школы на 1100 мест в Академ Riverside. Сегодня школа проходит аккредитацию. Занятия в ней начнутся уже во втором полугодии.

