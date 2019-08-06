Алексей Текслер крайне недоволен организацией визита в Катав-Ивановск

Ранее глава региона изучил проблемы города Трехгорный.

Сегодня, 6 августа, Алексей Текслер продолжает изучать проблемы Катав-Ивановского района. Ранее глава региона остался крайне недоволен состоянием местной больницы.

После жалобы местных жителей на сложность переселения из ветхого жилья, Алексей Текслер сразу отправился к аварийным домам. Жилищные условия действительно не из лучших: туалеты есть только на улице, воду жители могут наливать только из колонки. Из-за этого глава региона поручил предоставить ему план переселения в трехдневный срок. Все средства пойдут из областного бюджета.

Также во время пешей прогулки до администрации города, где должна была пройти встреча с жителями, к Алексею Текслеру неоднократно подходили горожане, которые рассказывали ему о проблемах района. Однако уже у входа в здание администрации произошла неприятная ситуация: многих жителей попросту не пустили в помещение. Алексей Текслер внимательно выслушал граждан и заявил, что попытается решить все упомянутые проблемы. К сожалению, для властей района, организация самой встречи также оставляла желать лучшего, поскольку места для беседы главы региона с жителями в здании администрации не оказалось. В итоге, всех пришлось переместить в местный досуговый центр.

На самой встрече Алексей Текслер рассказал, что он остался крайне недоволен тем, в каком состоянии находится район матери главы региона, а также тем как был организован сам визит.

Беседа началась с извинений руководителя Челябинской области за задержку самой встречи, после которой Алексей Текслер рассказал о запланированных проектов в районе. В сфере здравоохранения было принято решение о восстановлении городской больницы, а также о ремонте и укомплектовании кадрами всех лечебных учреждений региона, чтобы пациентам не приходилось ехать за медицинской помощью в другие районы.

«Мы решили полностью реконструировать больницу как снаружи, так и внутри. Проектно-сметная документация будет подготовлена в самое ближайшее время, после чего мы сразу преступим к реализации проекта. Также в больнице будет организована детская поликлиника, поскольку сейчас она находится в здании, которое непригодно для использования», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал, что вся необходимая медицинская аппаратура, которая находится в ненадлежащем состоянии или вовсе не работает, будет заменена за счет областного бюджета. Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Сергей Приколотин уже получил соответствующий список от главврача больницы.

Кроме того Алексей Текслер заявил, что в районе будет развита спортивная сфера. Во время встречи с вице-премьером Ольгой Голодец глава региона договорился о постройке двух новых бассейнов на территории Катав-Ивановского района, а также рассказал о планах на новый ФОК.

«Мы утвердили перечень пятидесяти новых физкультурных объектов в регионе. Одним из них станет именно ФОК в Катав-Ивановске», — заявил Алексей Текслер.

В завершении беседы глава региона рассказал об увеличении бюджета на ремонт городских дорог, а также об объединении.