Алексей Текслер посетил Катав-Ивановский район

Ранее глава региона изучил проблемы Трехгорного.

Сегодня, 6 августа, Алексей Текслер оправился с рабочим визитом в Катав-Ивановский район. Ранее глава региона обсудил проблемы Трехгорного с местными жителями.

Первой остановкой стал Катав-Ивановский приборостроительный завод. Основой предприятия являются магнитные компасы, а также иные навигационные приборы для морских судов. Глава региона осмотрел цеха завода, а также оценил литейное производство.

После этого Алексей Текслер вместе с главой района Евгением Киршиным отправлись в районную больницу, которая пострадала от прошлогоднего землетрясения. Медицинское учреждение, которое и до катастрофы нуждалось в ремонте, оказалось в ужасном состоянии, на многих стенах трещины. Кроме того, многие сотрудники больницы также недовольны условиями работы: медсестрам уменьшили заработную плату, родильное отделение закрыто, поэтому специалистов-аккушеров нет в учреждении. Все эти вопросы Алексей Текслер адресует главе района на их двухсторонней встрече.

После этого глава региона пообщался с местными жителями, которые пожаловались на то, что их не переселяют из ветхого жилья. Алексей Текслер принял решение отправиться к аварийным домам.