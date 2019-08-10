Ребята из Усть-Катава побывали на хоккейном матче Кубка губернатора

Юные южноуральцы откликнулись на приглашение Алексея Текслера.

Во время рабочего визита в Усть-Катавский городской округ, Алексей Текслер встретился с командой местных мальчишек, которые играли в футбол на самодельной игровой площадке.

«Попросил показать, что у них за поле такое. Оказалось, что оно самодельное. В итоге, поможем детям со спортивной площадкой. В субботу стартует Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Пригласил ребят посмотреть один из матчей турнира», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Мальчишки из поселка Шубино все-таки приехали на матч хоккейного турнира. Вместе с Алексеем Текслером они зашли в клубный музей, познакомились с историей команды и хоккея в Челябинске.

«Для многих — это первая такая поездка, впечатлений у парней масса!», — написал глава Челябинской области.

Напомним, что по итогам поездки по Усть-Катавскому городскому округу глава региона поручил построить лыжную базу, физкультурно-оздоровительный центр, а также выделил деньги на крытый каток в районном центре.

К слову, Кубок губернатора Челябинской области по хоккею продлится до 13 августа.