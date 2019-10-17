«О пациентах не думают совсем»: на закрытие поликлиники пожаловалась жительница Катав-Ивановска

На прием люди вынуждены ездить на другой конец города.

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В редакцию сайта «Первый областной» обратилась жительница Катав-Ивановска. По ее словам, в понедельник, 21 октября, в микрорайоне Запрудовка будет закрыта взрослая поликлиника.

«О пациентах не думают совсем! Почему пациенты должны ездить на другой край города, чтобы, например, просто поставить курс лечебных инъекций, поставить прививку. Некоторые пациенты, особенно пожилого возраста, кое-как доходят до нашей поликлиники, а тут и ее не будет», — возмутилась Вероника Чернецова.

Как на данный момент обстоят дела с получением медицинской помощи, рассказали в администрации. Действительно, сейчас принимать пациентов в местной поликлинике некому, но они могут обратиться в районную больницу.

«Со слов главврача, на данный момент в поликлинике два врача-терапевта. Сейчас один из них принимает пациентов в нашей районной городской больнице Катав-Ивановска. Второй врач по причине пенсионного возраста уволилась. Также есть медсестра, но она сейчас в отпуске. Либо в конце года, либо в начале следующего, прием будет полностью возобновлен», — пояснила сайту «Первый областной» пресс-секретарь главы Катав-Ивановского района Екатерина Сахаутдинова.

На данный момент других жалоб по этой проблеме не поступало.