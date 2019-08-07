Инициативы Алексея Текслера признаны лучшими региональными практиками

Всего в списке представлено 20 предложений со всей России.

В первой пятерке лучших региональных практик включены две инициативы Алексея Текслера. Соответствующий доклад опубликовал Экспертный институт социальных исследований.

Эксперты положительно оценили решение главы Челябинской области о снижении регионального транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил на 30 процентов. В первую очередь, отмечается то, что эта инициатива оказывается весьма результативной, поскольку она затронет только тех автолюбителей, которые нуждаются в социальной помощи, а также помогает снизить напряжение в обществе пока дороги не будут восстановлены до надлежащего качества.

«Социология показывает, что основная претензия со стороны автолюбителей по качеству дорог основывается на том, что мы — автолюбители — исправно платим налоги, которые как раз и должны идти на улучшение и поддержание качества дорожного покрытия. Несоответствие качества дорог и того, что налоги платятся, сказываются, прежде всего, на оценке власти. Поэтому признать проблему и связать качество дорог и ставку налога — очень правильное решение»,— заявил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР».

Также эксперты отметили новый формат съезда «Совета муниципальных образований». Интересно, что совещание прошло на манер заседаний Госсовета, а также здесь впервые были организованы четыре отдельные сессии, посвященные острым для региона вопросам. Это позволило четко организовать работу съезда. На съезде был организован жесткий тайминг: все доклады длились 4 минуты, после которых проводилась короткая дискуссия и обсуждение. Подобная практика помогла понять, в какую сторону развивается регион, и как это развитие будет поддерживаться.

«Инициатива, направленная не на граждан, а на совершенствование госуправления на местном и региональном уровнях. Практика Госсовета в новых форматах за 2018-2019 гг. показала, что проектный подход в работе и соревнование разных предложений по решению актуальных вопросов — это работающая и эффективная модель проведения ключевых совещаний. Это трансляция эффективных федеральных инструментов на следующие уровни госуправления»,— заявил Петр Кирьян, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.

Кроме инициатив из челябинского региона, в топ вошли решения из Приморского края, Санкт-Петербурга и Сахалинской области.