Алексей Текслер спрогнозировал Путину снижение «ковидной» заболеваемости на Южном Урале

Губернатор Челябинской области рассказал президенту РФ о новых «антикоронавирусных» стройках

6 августа визит Владимира Путина в Челябинскую область завершился двухсторонней встречей с губернатором Алексеем Текслером. Как сообщает пресс-служба Кремля, в первые минуты беседы речь шла в основном о борьбе с коронавирусной инфекцией.



Алексей Текслер поблагодарил президента за внимание в региону, выразившееся в поддержке инициатив по комплексному развитию городов и сельских территорий, стройке, расселению аварийного жилья, решению вопросов по развитию общественного транспорта и созданию челябинского метротрамвая.

«Но первоочередное внимание сегодня — вопросам здравоохранения, борьбе с COVID. В настоящий момент у нас ситуация стабилизируется, мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости. Держим высокий уровень тестирования. Так что сегодня основная задача у нас — это вакцинация. Первым компонентом с учетом всех ведомств на сегодня у нас вакцинированы 716 тысяч человек или 44,2 процента подлежащих вакцинации. У нас высокий процент использования вакцин — мы буквально по вчерашнему рейтингу на четвертом месте в стране по использованию вакцин», — доложил губернатор президенту.

Впрочем, почивать на «вакцинных» лаврах Алексей Текслер не стал: он сразу перешел к вопросам укрепления материально-технической базы медорганизаций, созданию новых объектов, ремонтов, привлечения кадров. Текслер напомнил о создании в конце прошлого года областного инфекционного госпиталя, построенного в рекордно короткие сроки, и сообщил, что на сегодня проектируются еще три крупных объекта, в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске.

«Про ФАПы не забывайте», — посоветовал Владимир Путин. Челябинскому губернатору было, что ответить.

«За два года построено 46 ФАПов, приобретено 17 мобильных комплексов. И конечно, в планах на ближайшие годы — программа развития первичного звена. Продолжим оснащать оборудованием, ежегодное обновление больниц первичного звена у нас до 20 процентов. Капитальный ремонт в этом году 118 объектов — это рекордное количество объектов для нас. И новое строительство поликлиник в муниципалитетах — 5 объектов и ФАПы — еще 27 объектов. Так что за эту программу, за программу развития первичного звена особая благодарность», - доложил Алексей Текслер.

Тексдер также рассказал о работе по наращиванию медицинских кадров и отдельно — по мотивации врачей. Напомним, для медиков в 2020 году за счет областного бюджета выделили 100 квартир, и даже начали строить уже индивидуальные дома в отдельных населенных пунктах.