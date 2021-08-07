Алексей Текслер: «Мы ожидаем роста реальных зарплат уже в этом году»

Губернатор Челябинской области доложил президенту РФ о рынке труда и доходах населения

Накануне вечером, 6 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент РФ Владимир Путин провели двухсторонюю встречу, в ходе которой глава региона отметил, что Челябинская область обязательно выполнит поручение президента по восстановлению числа занятых, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ключевое внимание — рынку труда и доходам населения. Ваше поручение к октябрю восстановить число занятых мы, безусловно, выполним. Фактически мы это сделаем уже к концу этого месяца, и не только по регистрируемой занятости — речь идет о численности по методологии МОТ. Так что мы это сделаем»,— рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, по словам губернатора, вопросы зарплат и денежные доходы населения также являются ключевыми. Область договорилась с крупным и средним бизнесом по индексации зарплат сверх уровня инфляции, поэтому рост реальных зарплат и денежных доходов ожидается уже в этом году.

Напомним, Алексей Текслер также доложил президенту о коронавирусной обстановке в области и строительстве новых ФАПов.

Также губернатор подвел итоги визита Владимира Путина в Челябинскую область.