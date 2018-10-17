/ Главврач больницы, где санитары издевались над пенсионером, отстранен от должности

Инициирована проверка в медицинском учреждении.

Главный врач ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница №5» Магнитогорска Александр Беликов отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова.

Принято решение об отстранении главврача областной психоневрологической больницы №5 от занимаемой должности. Подписан приказ о его увольнении. — рассказала сайту «Первый областной» Мария Хворостова.

Отметим, Александра Беликова назначили главным врачом «ОПНБ №5» в 1988 году, а в 2006 году он получил звание заслуженного врача России. Кроме того, в Министерстве здравоохранения региона заявили, о проверке, которая пройдет не только в магнитогорской больнице, но и в других учреждениях области.

Представители Минздрава проводят сегодня выездную проверку в учреждении. Также пройдут профилактические проверки в других профильных учреждениях. — рассказала Мария Хворостова.

Отстранение Александра Беликова связано с издевательствами над пожилым пациентом диспансера. Напомним, вчера в интернете появилась видеозапись, на кадрах которой санитары больницы бросают в дедушку тапки и бьют ногами. Александр Беликов ранее отметил, что возмущен произошедшими событиями, а также рассказал, что руководство больницы инициировало собственную проверку и направило письмо в прокуратуру. Реакция на инцидент последовала и от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Глава региона выступил с заявлением, в котором потребовал максимально жестких мер по отношению к участникам инцидента, и отметил, что у него есть ряд претензий к руководителю учреждения.