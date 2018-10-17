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/ Следственный комитет начал проверку по факту издевательств над пациентом в Магнитогорске

Следственный комитет начал проверку по факту издевательств над пациентом в Магнитогорске

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
сегодня в 14:25
  |  Общество

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5». По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова, следственный комитет провел проверку, по результатам которой и было вынесено решение о возбуждении дела.

В лечебном учреждении следователи СК проводят необходимые следственные действия, в том числе проводят допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления. — рассказали сайту «Первый областной» Владимир Шишков.

Исполняющим обязанности главного врача Областной психоневрологической больницы № 5 Магнитогорска станет заместитель Александра Беликова. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Мария Хворостова. Сам же Беликов в ближайшее время должен передать все дела и обязанности главного врача.

В комиссию, которая выехала сегодня в областную психоневрологическую больницу 5 Магнитогорска, вошли представители юридической службы регионального Минздрава и психиатрической службы области. Они не только проведут проверку по факту инцидента, но и ознакомят главного врача Александра Беликова с приказом об увольнении. До понедельника, 22 октября, он должен передать дела своему заместителю, который будет исполнять обязанности главврача. — рассказала сайту «Первый областной» Мария Хворостова.

Кроме того, все трое участников инцидента больше не будут работать как в самой больнице, так и в других медицинских учреждениях региона. Также в других больницах региона пройдет серия проверок, решается вопрос об установлении систем видеонаблюдения для контроля за персоналом. Минздрав объясняет это решение тем, что пациенты с нарушением психики не могут объективно защитить свои права.

Все три непосредственных участника инцидента также будут уволены. Работать в системе государственного здравоохранения они больше не будут. В ближайшее время пройдет серия профилактических проверок в других профильных учреждениях региона с целью недопущения подобных вопиющих случаев. Также в Минздраве Челябинской области уже решается вопрос об установке систем видеонаблюдения. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения области.

В ведомстве также пояснили информацию о смерти пациента, который попал на видео. Пенсионер скончался, но его смерть произошла спустя несколько месяцев и никак не связана с инцидентом.

Во избежание домыслов, уточним: пациент, который был на видео, действительно скончался. Его смерть не связана с событиями в больнице, произошла дома спустя примерно два месяца после его выписки, и вызвана другими хроническими заболеваниями не психоневрологического профиля. —  рассказала Мария Хворостова.

Напомним, вчера, 16 октября, в интернете появилось видео, на котором сотрудники психоневрологического диспансера Магнитогорска издеваются над пожилым пациентом. Запись вызвала резонанс и привела к реакции губернатора области. Впоследствии был уволен главный врач психоневрологической больницы № 5 Александр Беликов.

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