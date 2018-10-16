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/ Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео

Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео

В деле разбирается следственный комитет.
сегодня в 18:04
  |  Происшествия

В психоневрологической больнице Магнитогорска трое санитаров издевались над одним из пациентов. Свои действия они снимали на видео, на кадрах которого можно заметить, как санитары кидаются в пожилого пациента тапками.

Самое удивительное, что из этих троих двое проработали меньше полугода, а один — 4 года, то есть уже должен понять, что к чему, как относиться к больному. Поэтому мы крайне возмущены, и когда сегодня я узнал об этом, меня затрясло. Это молодые ребята, но мы берем их сюда и рассказываем им как себя вести, проводим технику безопасности, все рассказываем. Лично я их еще не видел, но думаю, что выводы у нас будут жесткие. Мы уже подготовили письмо в прокуратуру, чтобы они со своей стороны дали оценку этих действий. Для себя я уяснил, что надо ужесточить контроль. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач психоневрологической больницы № 5 Магнитогорска Александр Беликов.

Также Александр отметил, что этим утром уже

была проведена служебная проверка. Свое разбирательство также инициировало и министерство здравоохранения региона. Об этом сайту 74.ru расскзала пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова.

Минздрав усматривает в этом вопиющее нарушение прав пациента. Подобное просто недопустимо. Мы инициируем максимально жесткую проверку с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения. — рассказала Мария Хворостова.

О проведении проверки заявили и в следственном комитете Челябинской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. — говорится в сообщении следственного комитета России по Челябинской области.

Отмечается, что проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. Напомним, видео с издвевательствами над пожилым пациентом больницы появилось в интернете сегодня, 16 октября.

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