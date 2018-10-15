/ Проверить зрение и предупредить глазные болезни зовут челябинцев врачи

Для горожан организовали 3 часа бесплатной консультации.

На бесплатный прием к офтальмологу хотят попасть челябинцы. Такая возможность действительно есть: в поликлинике Центра офтальмологии ДГКБ № 1 откроют двери в кабинете для всех желающих 17 октября. Мероприятие организовали в рамках Всемирного дня зрения.

Все желающие смогут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, исследовать рефракцию, подобрать очки, пройти исследование глазного дна и диагностику возрастной катаракты и глаукомы. — рассказала начальник Управления здравоохранения Администрации города Челябинска Наталья Горлова.

Специалисты настоятельно предлагают участвовать в акции. Ведь проверку у окулиста нужно проходить регулярно, как и у стоматолога, рентгенолога. Кроме того, врачи рекомендуют самостоятельно проводить профилактику: отказываться от курения, есть больше черники, черной смородины, моркови, печени трески, меньше сидеть за компьютером и перед телевизором.

Мероприятие состоится 17 октября с 14:00 до 17:00 в Центре офтальмологии ДГКБ № 1 (улица Культуры 57). Прием будет идти в кабинете 223.