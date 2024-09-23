Акушеры Клиники ЮУГМУ помогли родить женщине с тромбами в мозге

Врачи спасли и маму, и ребенка

Специалисты роддома Клиники ЮУГМУ в Челябинске прокесарили женщину с тромбозом сосудов мозга. Родить ребенка самостоятельно женщина не смогла бы. Врачи спасли и маму, и малышку Алису, сообщает пресс-служба клиники.

Диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения» молодой челябинке Наталье поставили еще до беременности. Без помощи докторов женщина не смогла бы выносить и родить малыша. Но она четко следовала советам врачей на протяжении девяти месяцев и доверила им провести хирургические роды.

«Оперативные роды провели на 39-й неделе беременности. На свет появилась доношенная здоровая девочка. Она первый ребенок в семье. Малышку назвали Алиса. Сейчас мама с дочкой уже дома», — отмечают в пресс-службе.

Областной перинатальный центр в Челябинске начал проводить экскурсии для беременных дам.