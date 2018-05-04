/ Активное патрулирование организовали на южноуральских дорогах из-за сильного ветра

Патрульные машины работают в круглосуточном режиме.

В режим активного патрулирования перешли подрядные организации на южноуральских дорогах. На такие меры дорожники пошли из-за атмосферного фронта, который принес штормовой ветер до 30 м/с. При этом пока перебои в движении не зафиксированы.

На 18 часов вся сеть федеральных дорог Челябинской и Курганской областей находится в проезжем состоянии. На отдельных участках идёт дождь, временами сильный. Видимость не снижена. Ветровальных деревьев нет. Патрульные машины мастеров подрядных организаций работают в круглосуточном режиме. — уточнили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Ситуацию на дорогах можно уточнить у диспетчеров по телефону 8(351)2666563.

Напомним, сильный ветер обрушился сегодня, 4 мая, на Челябинскую область. Южноуральцы сообщают о поваленных деревьях и упавших металлических конструкциях. Известно, что серьезные повреждения получил автомобиль «Мазда».



По данным челябинского гидрометцентра, такая погода продержится в регионе ближайшие три дня.