/ Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области

МЧС рекомендует не выходить из дома.

Штормовой ветер идет на Челябинскую область. По данным синоптиков, вечером сегодня, 27 апреля, в отдельных районах Южного Урала порывы будут достигать 25 метров в секунду. В МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. Южноуральцам рекомендуют по возможности не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. — порекомендовали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным челябинского гидрометцентра, сильный ветер сохранится в регионе как минимум до понедельника. В частности, в Челябинске в воскресенье ожидаются порывы до 23 метров в секунду, в понедельник — до 16.