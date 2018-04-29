/ Штормовой ветер снес козырек и повалил деревья в Челябинске

﻿Аналогичная ситуация и в других городах России.

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Первый праздничный выходной в Челябинске омрачило штормовое предупреждение. В городе по-настоящему сильный ветер, который ломает ветки и валит целые деревья. Например, возле поселка Каштак проезд частично перегорожен стволом упавшего дерева. В другом районе с крыши дома сорвало козырек.

Козырёк упал с крыши 9-ти этажного дома. Ветер усиливается. Будьте аккуратны. — предупреждают друг друга в соцсетях челябинцы.

Отметим, что штормовое предупреждение действует до вечера 29 апреля. Аналогичная ситуация в других населенных пунктах России. Например, в Башкирском селе Бижбуляк шквалистый ветер оставил без крыши детский сад. О похожем ЧП сообщают СМИ Саратовской области. У них крышу с детсада сорвало в селе Большая Тарасовка. В самом Саратове ветер оборвал фальш-фасад сгоревшего дома. Два поселка Самарской области остались без света: порывы ветра оборвали линию электропередач.

Штормовое предупреждение также объявлено в Казани, Екатеринбурге, Оренбурге, Перми и Москве.







Напомним, недавно в столице из-за сильного ветра валило деревья и остановки, рекламные баннеры, срывало плакаты и растяжки. Пострадали люди. Маленький ребенок погиб.