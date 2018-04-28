/ Южноуральцев предупреждают о надвигающемся сильном шторме

Штормовой ветер задержится в регионе на 2 дня.

Жителей Челябинской области в очередной раз предупреждают о штормовом ветре. Отдельные порывы могут достигать 28 метров в секунду, что по международной классификации приравнивается к сильному шторму. МЧС просит южноуральцев это время не выходить на улицу без необходимости, а также не оставлять детей без присмотра.

По данным Челябинского ЦГМС ночью и днем 29 апреля на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 16-21 метров в секунду, с отдельными порывами до 23-28 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что по данным челябинского гидрометцентра, порывистый ветер будет сопровождаться дождями.

В МЧС напоминают о том, что в случае необходимости необходимо звонить на номера 01, 101 или в ЕДДС текущего муниципального образования.