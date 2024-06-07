Аграрии УрФО посеяли 87% яровых

Посевная кампания вышла на финишную прямую

В Уральском федеральном округе продолжается посевная. Аграрии уже посеяли 87% яровых — зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также овощей и картофеля.



«В этом году природа внесла коррективы в сроки проведения посевной кампании. Были сильные паводки, существенное понижение температуры и снегопады. Сейчас аграрии делают все, чтобы наверстать упущенное по объективным причинам время. Сев зерновых, зернобобовых культур и овощей близится к завершению. Что касается прогнозов по урожаю, то здесь многое будет зависеть от погоды», — отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Он добавил, что к сельскохозяйственному сезону регионы УрФО подошли подготовленными: были сформированы необходимые запасы семян, удобрений, техники и топлива.

Напомним, что в Челябинской области в срок засеяли все поля. Аграрии Верхнеуральского, Кизильского и Аргаяшского районов на 100% выполнили работу по посеву яровых и масличных культур. Более 90% запланированной пашни засеяли в Агаповском, Кунашакском, Увельском, Карталинском и Уйском районах. В целом по региону осталось засеять 230 тысяч гектаров, передает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.