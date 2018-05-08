/ Общественный транспорт Челябинска в День Победы начнет ходить по новому расписанию

Автобусы, трамваи и троллейбусы продлят время работы.

В среду, 9 мая, общественный транспорт Челябинска изменит график движения и время работы. Благодаря нововведениям местные жители и гости города смогут разъехаться из центра города в разные районы после праздничного фейерверка.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, общественный транспорт Челябинска во время перекрытия движения будет работать в особом режиме. — сообщили в Управлении транспорта Челябинска.

Движение автобусов изменится в утреннее время, а также вечером. Транспорт будет курсировать следующим образом.

с 9:00 до 15:30

№ 4 ул. Мамина – ул. Свободы – ул. Труда – Свердловский пр. – пр. Ленина – ЮУрГУ (в прямом и обратном направлении);

№ 14 и № 85с ж/д вокзал – ул. Свободы – ул. Евтеева – ул. Цвиилинга – ул. Ст. Разина – ул. Доватора – ул. Воровского (в прямом направлении, далее по маршруту). По маршруту до остановки «Областная больница», далее ул. Воровского – ул. Доватора – ж.д. вокзал (в обратном направлении);

№ 18 ж/д вокзал – ул. Свободы – ул. Труда – ул. Кирова (далее по маршруту, в прямом и обратном направлении);

№ 64 Автобусный парк – ул. Бр. Кашириных – ул. Свободы – ж/д вокзал (в прямом и обратном направлении).

с 20:00 до 23:30

Изменится трасса автобусного маршрута № 57с. В направлении ст. Межозёрная: Ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – ул. Чайковского – пр. Победы (далее по маршруту). В направлении ул. Чичерина: - пр. Победы – ул. Чайковского – ул. Бр. Кашириных (далее по маршруту).



График движения троллейбусов:



№ 5 АМЗ – ДС «Юность» (с 10:00 до 14:00)

№ 7 ЧМК – ДС «Юность» - ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев - Комсомольский пр. – ЧМК (с 10:00 до 14:00). Далее в обычном режиме до 20:00

№ 8 ЧКПЗ – ул. Гагарина – КБС (с 10:00 до 14:00)

№ 8 ЧКПЗ – Гагарина – ж/д. вокзал (с 14:00 до 15:00)

№ 10 ул. Молдавская - ул. Молодогвардейцев – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 15:00)

№ 12 ул. Молдавская - ДС «Юность» - ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев - Комсомольский пр. – ул. Молдавская (с 13:00 до 15:00)

№ 14 ЧМК – ул. Бр. Кашириных (с 10:00 до 15:00)

№ 17 ул. Молдавская - ул. Молодогвардейцев – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 13:00)

№ 17 ул. Молдавская - ДС «Юность» - ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев - Комсомольский пр. – ул. Молдавская (с 13:00 до 15:00)

№ 19 Первоозёрный – ТЭЦ 3 (с 10:00 до 14:00.)№ 19 Первоозёрный - Ж/Д вокзал (с 14:00 до 15:00)

№ 26 ул. Молдавская - ул. Чичерина – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 13:00)

№ 26 ул. Молдавская - ДС «Юность» - ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – ул. Молдавская (с 13:00 до 15:00)

№ 27 ул. Молдавская - ДС «Юность» - ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – ул. Молдавская (с 13:00 до 15:00)

График движения трамваев:



№ 3 ул. Чичерина – ЦХП (с 10:00 до 15:00)

№ 5 ЧЭМК – Депо № 1 (с 10:00 до 15:00). Далее в обычном режиме до 20:00

№ 6 не курсирует с 13:00 до 15:00. После 20:00 ул. Чичерина – ЧТЗ

№ 7 ЧГРЭС – Депо № 1 (с 10:00 до 15:00). Далее в обычном режиме до 20:00

№ 8 ул. Чистопольская – Першино (с 10:00 до 15:00)

№ 16 ул. Чичерина – ЧТЗ (с 10:00 до 15:00)

№ 17 не курсирует с 13:00 до 15:00

№ 20 не курсирует с 13:00 до 15:00

№ 22 ул. Чичерина – ул. Российская – ул. Чистопольская (с 10:00 до 14:00)



После праздничного салюта муниципальный транспорт развезёт челябинцев следующими маршрутами:



Автобус

№ 4 ЮУрГУ – ул. Мамина

№ 64 ж/д вокзал – ул. Бр. Кашириных – Автобусный парк

№ 31 Свердловский пр. – ЧМК

№ 81 ЮУрГУ – ул. Чистопольская

Троллейбус

№ 7 Алое поле – ЧМК

№ 8 ПКиО – ЧКПЗ

№ 12 Алое поле – ул. Молдавская

№ 12 ост. проспект Победы – АМЗ

№ 17 ост. «Универмаг «Детский мир» – ул. Бр. Кашириных – ул. Молдавская

№ 19 ПКиО – пос. Первоозерный

Трамвай

№ 3 Завод им. Колющенко – ЧМК

№ 8 Завод им. Колющенко – ул. Чистопольская

№ 14 ул. Чичерина – ЦХП (согласно расписанию выходного дня)

№ 16 Завод им. Колющенко – ул. Чичерина

№ 16 Свердловский проспект – Завод им. Колющенко

№ 17 Свердловский проспект – Медгородок

№ 20 Алое поле – ЧМК



Напомним, все праздничные мероприятия в День Победы пройдут в прямом эфире 1obl.tv

