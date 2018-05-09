/ Венки и цветы возложили к Вечному огню в Челябинске под военные песни

Церемонии предшествовала минута молчания.

Вечный огонь покрылся венками и цветами в Челябинске — состоялась церемония возложения. Традиционно в ней участвовали представители власти, спецслужб, религиозных общин и ветераны. Возложение прошло под песню «На безымянной высоте» после минуты молчания, которой каждый из присутствующих почтил память жертв войны и скончавшихся в послевоенное время воинов и тружеников тыла.

Торжественную речь перед возложением произнес ветеран Григорий Ваганов, командир знаменитой «Катюши».

Вчера выступал в родной 30 школе перед учащимися. Мне задали 18 вопросов, мне было приятно и ответственно на них отвечать. Спрашивали, как я воевал. Я рассказал, как готовился и осваивал военную науку. Прошел от Орла и до Берлина командиром легендарной «Катюши». Эти «Катюши» изготавливали на заводе Колющенко. Ему исполняется 100 лет! Я преклоняюсь перед поколением, сумевшим создать это оружие. Мы дошли до Рейхстага, где стоит монумент: в одной руке воин держит спасенную девочку, а в другой — меч, склоненный над свастикой. Я думаю, что мы выстоим в бою всегда. Слава Великой России! Ура! — сказал Григорий Ваганов.

После церемонии прощания прогремели оружейные залпы.

Далее участники отправились от Аллеи славы к площади Революции, где уже в полдень состоится парад Победы. Следите за ним на «Онлайн ТВ», а также в текстовой трансляции сайта «Первый областной».