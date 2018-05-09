/ Губернатор Борис Дубровский почтил память о погибших в годы Великой Отечественной войны

﻿Состоялось возложение венков к Вечному огню.

По традиции празднование Дня Победы началось с возложения цветов и венков к Вечному огню. На церемонию пришли челябинцы с детьми, военные, ветераны и первые лица города и области.

В церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы в южноуральской столице приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин, глава города Евгений Тефтелев, председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров, начальник Челябинского гарнизона Владимир Корягин, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.

Этот день нам дорог всем, он объединяет все поколения россиян и делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний — обратился к участникам митинга председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Борис Дубровский возложил цветы к мемориалу, склонив голову в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В продолжение церемонии военнослужащие Челябинской области прошли торжественным маршем, затем венки и цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.