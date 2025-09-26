60-метровый астероид несется в сторону Земли

С вероятностью 0,28% он упадет на планету

Астероид 2024 YR4 диаметром около 60 метров приближается к Земле. С вероятностью 0,28% он может упасть на планету и с 4-процентной — на Луну, сообщает портал башинформ.ру.

Если он врежется в Землю, то взрыв в 2 тысячи раз превысит мощность Хиросимы, но ученые мало верят в такой исход. Однако они опасаются столкновения с Луной: из-за непредсказуемости астероидов 4% считается достаточно высокой вероятностью. После удара со спутником Земли сильнейший выброс частиц пыли уничтожит телескопы, спутники и станции с космонавтами, находящиеся на орбите.

NASA планирует уничтожить астероид 2024 YR4 в 2031 году ядерным зарядом.

Ранее в небе над Челябинской областью можно было наблюдать запуск биоспутника, на борту которого находился отряд из 75 мышей. На прошлой неделе, 19 сентября, крошечная команда корабля приземлилась в оренбургских степях.