К Земле приближается астероид в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита

Он пролетит рядом в четверг, 18 сентября

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о сближении с Землей крупного астероида 2025 FA22. По данным ученых, космический объект пройдет на расстоянии, немного превышающем диаметр лунной орбиты.

Минимальное сближение с Землей ожидается в четверг, 18 сентября, около 10:00 по московскому времени.

По оценкам специалистов, средний размер астероида составляет около 166 метров, длина — до 290 метров. Масса 2025 FA22 примерно в тысячу раз превышает массу Челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года.