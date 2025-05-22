Ученые ЧелГУ подтверждают внеземное происхождение пыли, найденной в Кунашакском районе

И уже планируют новую экспедицию

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Ученые Челябинского госуниверситета подтвердили метеоритное происхождение черных обугленных частиц, найденных ими в районе деревни Султаново Кунашакского района, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как рассказал возглавивший разведэкспедицию ректор вуза Сергей Таскаев, комплекс анализов подтвердил гипотезу о внеземной природе обнаруженной пыли.

Предварительный анализ пыли проводился несколькими методами, что позволило определить ее состав, морфологию и химические свойства.



«С помощью оптической микроскопии мы обнаружили обугленные черные частицы, похожие на те, что встречались при изучении Челябинского метеорита. Затем провели исследование методом электронной микроскопии, который обладает высоким разрешением и позволяет изучать объекты размером в десятки и сотни атомов. Этого достаточно для детального анализа пыли. Дополнительно мы применили энергодисперсионную спектроскопию для определения элементного состава», — пояснил ученый.



Проведенное исследование показало, что пыль состоит из материалов, характерных для каменных метеоритов:

«Эта пыль состоит из оливинов, пироксенов и металлических частиц, представленных сплавами на основе железа. Причем эти частицы образуют агломераты. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в Кунашакском районе упал каменный метеорит».

Кстати, каменные метеориты встречаются значительно чаще железных. Вероятность их обнаружения выше, поскольку при прохождении через плотные слои атмосферы каменный метеорит нагревается, разрушается и может выпасть в виде метеоритного дождя.

На основе полученных данных ученые локализовали место падения, и в ближайшее время планируют новую экспедицию, чтобы найти более крупные фрагменты, которые можно будет детально изучить и представить широкой общественности«.

Разведывательная экспедиция была организована при поддержке правительства Челябинской области, администрации Кунашакского района и в партнерстве с изданием «Знамя Труда».