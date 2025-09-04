Астероид размером с Челябинский метеорит пролетел близко к Земле

Впервые его обнаружили всего две недели назад

Внутри лунной орбиты, на рекордно близком расстоянии в 200 тысяч километров, пролетел астероид размером с Челябинский метеорит. Об этом сообщило РИА Новости.



Впервые космический объект ученые заметили 18 августа этого года, ранее его никто не видел. Сейчас он все еще находится внутри лунной орбиты.



«Астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние примерно в 18 часов по московскому времени. Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)», — сообщили в РИА со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.



Напомним, 15 февраля 2013 года над Челябинском на высоте 23,3 километра взорвался космический объект. Его тело обнаружено в озере Чебаркуль. Ударная волна от метеорита дважды обогнула землю, а в городах региона выбила тысячи окон и обрушила стены. Ранее мы собирали интересные факты о челябинском госте.



