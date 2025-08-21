Запуск биоспутника с отрядом мышей на борту был виден из Челябинской области

Ракета-носитель озарила небо яркой вспышкой

В Челябинской области в ночь на 21 августа небо прочертила яркая белая «стрела» с двумя расходящимися хвостами. Вспышка — это след от запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» и спутника «Бион-М» № 2. Кадрами поделился проект STARVISOR.

«Бион» — биологический спутник, который запустили с космодрома Байконур. Команда корабля — 75 мышей, мухи, муравьи, растения и их семена, мхи, клеточные культуры, образцы зерновых. Такой необычный экипаж нужен для того, чтобы ученые поняли, как радиация и невесомость влияют на живые организмы на полярной орбите, рассказали в «Роскосмосе».

Биоспутник рассчитан всего на 30 суток активного существования. Выведение на заданную орбиту и отделение третьей ступени прошли штатно.