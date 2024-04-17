429 пострадавших от паводка южноуральцев получили выплаты

Речь идет о жителях муниципалитетов, где была объявлена чрезвычайная ситуация

В Челябинской области продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от прохождения паводка. Материальную помощь оказали 429 южноуральцам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Средства перечислили жителям тех муниципалитетов, в которых была объявлена чрезвычайная ситуация.

«Материальную помощь в размере 20 тысяч рублей получили 384 человека, чьи дома были подтоплены в связи с паводком. Выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества направлены 45 жителям пострадавших территорий», — сказали в пресс-службе.

По словам министра социальных отношений области Ирины Буториной, по поручению главы региона Алексея Текслера ведомство оперативно отрабатывает списки с пострадавшими, которые направляют муниципалитеты. Выплаты производят в кратчайшие сроки.

Напомним, 20 тысяч рублей предусмотрены в случае подтопления жилого помещения. Выплаты полагаются тем, кто зарегистрирован по месту жительства и живет в зоне чрезвычайной ситуации на дату ее объявления. А также тем, кто не зарегистрирован там, но фактически проживает на момент объявления ЧС.

50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости полагаются южноуральцам, зарегистрированным по месту жительства и проживающим в зоне ЧС на момент ее объявления.

100 тысяч рублей получат жители, полностью утратившие имущество первой необходимости. Выплата предусмотрена для тех, кто зарегистрирован по месту жительства и живет в зоне ЧС на дату ее объявления.

«Факт нарушения условий жизнедеятельности, а также факты полной или частичной утраты имущества должны быть подтверждены заключением специальной комиссии при органах местного самоуправления», — отметили в пресс-службе.

Выплаты производят по поручению губернатора Алексея Текслера.

Отметим, в трех поселках восстановили автомобильное сообщение после паводка. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Верхнеуральском и Чебаркульском районах.

