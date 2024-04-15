В Еткульском районе из‑за паводка частично размыло насыпную дамбу

Подтопления жилых домов нет

Сегодня ночью на территории Березняковского ГОКа в Еткульском районе из-за паводка частично размыло насыпную дамбу. Вода из технического водоема перетекла в реку Еманжелинку и попала в пруд одноименного села, сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.



Площадь размыва составила три метра. Для обследования территории в небо подняли беспилотник ГУ МЧС региона. Жилые дома от воды не пострадали, оказались подтоплены только два приусадебных участка.

«В настоящий момент проводятся работы по укреплению насыпной дамбы», — сказали в министерстве.

На месте работают глава Еткульского района, 15 специалистов ГОКа и три единицы техники.

В Челябинской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Подтопленными остаются 20 участков в селе Париж и поселке Бажова. На контроле у ГУ МЧС региона шесть мест с переливами воды через автодороги.

Вместе с тем за сутки вода покинула еще шесть приусадебных участков. На стационарных и временных гидропостах наблюдались колебания уровней от −90 до +52 сантиметров.

Напомним, в регионе начались выплаты пострадавшим от паводка жителям. Их производят согласно спискам, которые региональный Минсоц получает от администраций муниципалитетов.