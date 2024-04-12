Челябинцев просят воздержаться от употребления сырой воды в паводок

Опасно пить из родника и из‑под крана

В паводок жителям Челябинской области советуют воздержаться от употребления сырой воды из-под крана и из родников. С предостережением к землякам обратилась представитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Во время паводка в зоне подтопления могут оказаться выгребные ямы, канализационные колодцы и другие места, где содержатся возбудители разных инфекционных болезней. Вместе с талой водой вирусы и бактерии могут попасть в чистые родники и даже в водопровод. Поэтому во время паводка не стоит пить сырую воду из природных источников и из-под крана», — говорит заместитель начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Зинько.

В воде могут встречаться возбудители таких кишечных инфекций, как ротавирус, норавирус, энтеровирус, гепатит А. Реже — сальмонеллеза и дизентерии.

Чтобы не заболеть, кипятите воду или пользуйтесь бутилированной водой — для утоления жажды, для чистки зубов и приготовления пищи. Также не забывайте мыть руки после того, как сходите в туалет, и перед тем, как приступите к приготовлению пищи. Помимо мыла используйте антисептик.

Вовремя убирайте приусадебные участки, так как в период большой воды в мусоре могут искать убежища дикие грызуны, а они тоже переносят инфекции.