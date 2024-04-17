В трех поселках Челябинской области восстановили автомобильное сообщение после паводка

Режим ЧС сохраняется на территории двух районов

Паводковая ситуация в Челябинской области продолжает идти на спад. По данным на семь часов утра 17 апреля, подтопленных приусадебных участков нет, в трех поселках восстановлено автомобильное движение, а режим ЧС сохраняется в двух районах области, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

«Восстановлено автомобильное сообщение в поселке Рымникском Брединского района, поселке Кызыл-Маяк Варненского района, поселке Мариинском Брединского района. На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше, наблюдается незначительное понижение уровня воды»,— рассказали в ведомстве.

Подтопление одного приусадебного участка в поселке Бажово снято с контроля в связи со стабилизацией ситуации.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Верхнеуральском и Чебаркульском районах. Режим повышенной готовности — в Уйском районе, Миассе и Коркино.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в соседней Курганской области. За сутки вода к реке Тобол поднялась на 123 сантиметра. Туда со всех уголков России, в том числе из Челябинской области, отправляются добровольцы.