/ 8 медалей на чемпионатах России завоевали копейские велосипедисты

Всероссийская федерация велосипедного спорта подвела итоги спортивного года.

Восемь учащихся МБУ СШОР № 2 по велоспорту г. Копейска были включены в составы сборных команд России. Итоги спортивного года подвела Всероссийская федерация велосипедного спорта.

На чемпионатах России среди взрослых спортсменов представителями Копейска было завоевано 8 медалей. Особенно отличились Анастасия Шарабрина, завоевавшая золотую и серебряные медали, Валентина Моловствова, в активе которой золотая медаль и победа в кубке России, и Дмитрий Мухомедьяров, завоевавший полный комплект медалей. Также отметим Эльвиру Хайруллину, в активе которой серебро, бронза и успешное выступление на Кубке России 2018.

Среди тех, кто попал в сборные России, оказались спортсмены, ярко проявившие себя в минувшем году — Эльвира Хайруллина, Дмитрий Мухомедьяров, Анастасия Шарабрина, Валентина Моловствова, Сергей Булавин, Егор Сапегин, Вячеслав Полозов, Яна Мергасова и Диана Богданова. В 2018 году велосипедисты Копейска достойно защищали честь родного города на соревнованиях различного уровня. Бронзовым призёром Кубка мира в гонках на треке стал Дмитрий Мухомедьяров. Он же стал третьим призёром чемпионата Европы в Швейцарии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Также на президиуме Федерации велосипедного спорта России отметили отличное проведение соревнований по велоспорту коллективом сотрудников МБУ СШОР № 2 совместно с Минспортом и МВД Челябинской области.

Отличились учащиеся школы на IV летней Спартакиаде молодёжи России. Копейские велосипедисты принесли в зачёт Челябинской области 200 очков, что является лучшим результатом среди всех спортивных школ не только Челябинской области, но и всей страны.