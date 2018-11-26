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/ Две южноуральские спортсменки завоевали медали в командном чемпионате мира по тхэквондо

Две южноуральские спортсменки завоевали медали в командном чемпионате мира по тхэквондо

Соревнования проходили в ОАЭ.
сегодня в 14:15
  |  Спорт
Две представительницы Челябинской области Ольга Иванова и Арина Животкова завоевали бронзовые медали на завершившемся командном чемпионате мира по тхэквондо. Соревнования проходили 24 и 25 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

Я выступала в команде на Кубке Европы, но по старой системе, в формате командного турнира ТК5 вышла на корты в первый раз, ответственности намного больше, чем в личных состязаниях, и темп боя немного непривычный. А в общем, конечно, командный чемпионат — это интересный опыт. — поделилась впечатлениями первая российская чемпионка мира 2013 года Ольга Иванова.

Добавим, российские тхэквондисты взяли полный комплект наград чемпионата мира. К бронзе женских командных соревнований затем добавилось серебро в состязаниях мужских команд и золото в смешанном турнире.

Кроме того, 22 и 23 ноября в ОАЭ прошел финал турнира мировой серии Гран-При, на котором так же выступили два челябинских спортсмена — Татьяна Кудашова и Константин Минин. Оба бойца вылетели из розыгрыша на стадии ¼ финала, выиграв в стартовых боях, но уступив соперникам в четвертьфиналах.

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