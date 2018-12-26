/ Логику южноуральских спортсменов проверят в праздничном выпуске программы «Весь спорт»

В интеллектуальном состязании будут участвовать хоккеисты, каратистка и тайбоксерша.

К Новому году телеканал ОТВ готовит самые праздничные выпуски любимых программ. Например, ведущие «Всего спорта» предложат хоккеистам, тайбоксерше и каратистке проверить логику. Гостей студии поделят на две команды и зададут им вопросы про Новый год и спорт. Принимаются только правильные ответы, однако никто не запрещает шутить.

Никита Хлыстов и Артем Пеньковский сыграют против Елизаветы Лазаревой и Веры Негодиной. Мы назвали шоу «Физкульт-привет, логика». Команде нужно будет произнести это шутливое приветствие, если она знает правильный ответ на заданный вопрос. — рассказала сайту «Первый областной» редактор программы «Весь спорт» Ульяна Любимова.

Новогодний выпуск «Физкульт-привет, логика» покажут 30 декабря в 19:25 на телеканале ОТВ.