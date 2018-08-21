/ Окончены поиски 13-летней девочки из Магнитогорска

Школьницу искали почти сутки.

Вскоре после публикации сообщений пропаже 13-летней жительницы Магнитогорска по пути в соседний поселок волонтеры объявили о прекращении поисков. Девочка, по сведениям добровольцев, вернулась домой. Поэтому помощь местных жителей больше не нужна.

Карягина Кристина Владимировна — найдена, жива. — сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас».

Поисками подростка также занимались правоохранительные органы. К ним обратились вскоре после исчезновения школьницы родители.

Поиски девочки завершены сегодня. Противоправных действий в отношении не совершалось. — подтвердили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Разглашать информацию о местонахождении несовершеннолетнего полицейские не имеют права.

Напомним, в Магнитогорске продолжают искать 17-летнюю Марию Ефимову. Девушка регулярно пропадает и через небольшой период времени возвращается. На этот раз выйти на след подростка не удается уже месяц.