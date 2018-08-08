/ 10 тысяч выделила администрация района многодетным погорельцам из села Степное

Семья была вынуждена потеснить пожилых родственников.

Семья Петиных из села Степное просит о помощи. Шесть человек оказались без крыши над головой после пожара, а денег на новый дом нет. Временно им пришлось переехать к родным. Места многодетной семье и владельцам дома теперь не хватает.

Одну комнату нам освободили бабушка с дедушкой, тут спят муж и младший сын. В следующей комнате средний и старший сыновья, потом мы с Дашенькой. Одна комната осталась бабушке с дедушкой. — говорит погорелица Юлия Петина.

После пожара неравнодушные соседи обеспечили погорельцев продуктами, вещами и бытовой техникой. Сейчас семья нуждается в крыше над головой. В администрации Степнинского сельского поселения утверждают, что не имеют резервного жилья для погорельцев. В районе многодетной семье могут выделить только небольшую сумму денег как пострадавшим от пожара. Претендовать на другое жилье они не могут, поскольку дом, в котором они сейчас ютятся с родственниками тоже принадлежит им, утверждает руководство района.

Семья Петиных обратилась к нам с заявлением на выплату компенсации в размере 10 тысяч рублей. Сейчас они живут у родных, у них есть другое жилье. В администрацию за помощью они не обращались. — рассказал сайту «Первый областной» замглавы по социальным вопросам Верхнеуральского муниципального района Сергей Машкин.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал про семью Петиных. Общественники взялись помогать погорельцам. По предварительным подсчетам, им нужно 800 тысяч рублей на восстановление жилого дома.