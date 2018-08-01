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/ Многодетная мама пытается восстановить сгоревший дом в селе Степное

Многодетная мама пытается восстановить сгоревший дом в селе Степное

Помощь обещают омбудсмен и министр.
сегодня в 17:24
  |  Общество

В селе Степное женщина пытается восстановить сгоревший дом. Имущества она лишилась еще в мае. Сначала загорелся автомобиль, стоявший в гараже, оттуда пламя перекинулось на веранду, баню и дом. В одночасье Юлия Петина, мама четырех детей, осталась без всего. Клич о помощи женщине бросил председатель регионального отделения «Опоры России».

У семьи Петиных сейчас самая большая проблема — жилье. Подыскали хорошую квартиру (половина дома) за 800 тысяч рублей. Внесли задаток 50. Ипотеку могут оформить только на 400. Так что нужно где-то найти еще 350 тысяч. Вчера встречался и министром социальных отношений Татьяной Никитиной и уполномоченной по правам ребенка Ириной Буториной. Обратился к ним с просьбой выделить недостающие 350 тысяч для покупки дома погорельцам. Обещали помочь. — рассказал на своей странице в соцсетях председатель регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев.

Добавим, что у Юлии Петиной три несовершеннолетних ребенка, два из них приемные. Ей помогли с детскими вещами и продуктами питания. Семья сейчас живет у бабушки.

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