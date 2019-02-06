/ Добровольцы организовали сбор вещей погорельцам в Озерске

В больнице находятся 10 человек, еще 8 временно расселены.

Весь закрытый город Озерск, в котором при пожаре серьезно пострадал жилой дом, согласен помочь погорельцам. 10 человек находятся в больнице, остальные размещены в общежитии Озерского технического колледжа. Их обеспечили всем необходимым, отправили на завтрак в столовую «Маяка» и даже разрешили пройти в обгоревшие помещения, чтобы взять деньги и документы.

Заседание прошло. Работа идет на местах. В час дня первый заместитель главы будет работать на доме вместе с представителями ремонтных бригад. Определятся с масштабами ремонта. Создается комиссия по распоряжению главы. Вместе с главврачом больницы глава Озерска сейчас с пострадавшими. Выгорели 4 комнаты, в остальных квартирах повреждения разной степени. Где-то залило квартиры, где-то скопился дым. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель информационно-аналитического отдела города Озерска Сергей Зюсь.

В то же время организован сбор вещей погорельцам. Как говорят кураторы процесса, помощь волонтеров понадобится чуть позже. Чтобы узнать, как именно можно поучаствовать в судьбе пострадавших, можно позвонить на телефон горячей линии: 83 513 020 707 или обратиться к координатору Елене: 89 614 752 900.