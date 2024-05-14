Житель Кургана едва не погиб от сосудистой катастрофы на крыше своего дома в паводок

Мужчина спасался от большой воды, а его спасли медики из Челябинска

В апреле южноуральцы с замиранием сердца наблюдали за тем, как большая вода заливает деревни соседней Курганской области. На фоне общей трагедии разыгралась трагедия маленького человека: 55-летний Михаил Демин чуть было не погиб от разрыва аорты. Сосудистая катастрофа застала мужчину в центре Кургана, когда он сидел на крыше своего дома, по чердак залитого грязной водой. Спасти жизнь Михаила помогли спасатели, врачи из Кургана и челябинские хирурги.

В отличие от соседей Михаил Демин решил отказаться от эвакуации и переждать пик наводнения на крыше дома. К приходу большой воды Михаил подготовился основательно: установил на крыше палатку, перенес на крышу бытовую технику и генератор, канистры с бензином и запас еды — для себя, двух кошек и двух собак.





Пять дней мужчина провел на крыше, ведя репортажи для родственников и соседей. Стихийное бедствие было для Михаила очередным приключением. Но в какой-то момент он почувствовал в груди резкую боль — после этого болезненные ощущения прошли по пояснице, у мужчины ослабли ноги, его бросило в пот.

«Я ждал, что это вскоре пройдет. Но лучше не становилось. Когда я понял, что боль уже не отпустит, позвонил другу и попросил вызвать скорую и спасателей. Уже тогда я подумал, что это инсульт или инфаркт», — рассказывает Михаил.

Спасатели выдвинулись к Михаилу на моторной лодке. Чтобы они быстрее добрались до цели, Михаил выставил на флагштоке российский флаг и включил прожектор. По пути на берег спасателям приходилось уводить лодку от плавающих в воде бань, туалетов и прочего мусора, чтобы не растрясти тяжелого пациента.

На берегу Михаила передали бригаде скорой помощи, которая отвезла мужчину в городскую больницу. А уже оттуда на вертолете санавиации пациента отправили в кардиоцентр Челябинска.

Обследование показало, что у Михаила расслоилась аорта.

«Аорта — главный сосуд, который отходит от сердца, в области основания шеи она делает изгиб, поворачивается к позвоночнику и вдоль него спускается к ногам. У пациента расслоилась вся аорта», — рассказывает сердечно-сосудистый хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске Владислав Аминов.

По статистике, 80 процентов таких пациентов погибают в первые трое суток после сосудистой катастрофы. Но Михаила удалось спасти. Мужчине сделали экстренную высокотехнологичную операцию и заменили около 25 сантиметров сосуда протезом. Операция длилась восемь часов.





Сегодня Михаила выписали домой. Мужчина намерен достроить второй этаж дома, чтобы спасаться там от будущих наводнений.

«В России не так много центров, которые могут выполнять такие операции, — не более пятнадцати. А еще три-четыре года назад оказание такой помощи была проблематичным даже с финансовой точки зрения: себестоимость операции довольно высокая. Но Михаилу повезло: вся система организации здравоохранения сработала идеально», — говорит главный врач ФЦССХ Олег Лукин.

Кардиологи говорят, что чаще всего такие проблемы с аортой возникают на фоне высокого артериального давления. Во время гипертонического криза стенка аорты может не выдержать и треснуть. В эту трещину попадает кровь и с каждым сокращением сердца расслаивает аорту. Для профилактики важно держать артериальное давление в норме.

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